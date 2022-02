Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au plecat chiar ieri intr-o vacanța bine meritata la munte. Ei bine insa, cei doi nu impresioneaza doar cu ipostazele romantice in care s-au lasat fotografiați, ci inclusiv cu declarații de dragoste cum rar le-a fost dat fanilor sa vada pe conturile lor de socializare!

- Cristina Ciobanașu a publicat mai multe InsaStory de la filmarile serialului Adela. Actrița s-a filmat alaturi de Vlad Gherman și Oana Moșneagu, motiv pentru care postarea a acaparat toata atenția fanilor.

- Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu au trait o poveste de dragoste, iar anul trecut cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite. Recent, actorul a recunoscut ca formeaza un cuplu cu Oana Moșneagu, iar Cristina Ciobanașu are un nou iubit. Cei doi sunt fericiți și impliniți in noile lor relații.

- Vlad Gherman traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de colega sa de platou, Oana Moșneagu. Cei doi sunt la inceput, iar fanii s-au bucurat sa afle ca actorul și-a refacut viața. Cum a reacționat insa Cristina Ciobanașu la auzul veștii.

- Zi de sarbatoare in familia Elenei Gheorghe! Tatal artistei iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar vedeta i-a pregatit o surpriza de proporții la munte și i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- De cand Vlad Gherman și Oana Moșneagu au recunoscut ca formeaza un ciuplu, cei doi au inceput sa publice din ce in ce mai mult eimagini unul cu altul. Vlad Gherman le-a aratat fanilor ce priveliște are in momentul in care parasește apartamentul in care locuiește.

- Apropierea dintre Vlad Gherman și colega lui de breasla, Oana Moșneagu, starnește din ce in ce mai controverse in mediul online. Dupa ce au mers in mai multe vacanțe impreuna, recent, actorul a postat prima fotografie cu aceasta pe contul lui personal de Instagram. Ce parere are insa Cristina Ciobanașu…

- Vlad Gherman, celebrul actor din serialul Adela, a ales sa nu petreaca trecerea dintre ani singur și a plecat la munte alaturi de o gașca de prieteni printre care se afla și Oana Moșneagu. Se pare ca actorul i-a facut cunoștiința actriței cu prietenii sai.