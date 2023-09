Stiri pe aceeasi tema

- Betty Salam are planuri mari in relația cu soțul ei! Cei doi se pregatesc de nunta, iar ea a dat toate detaliile despre marele eveniment! Fiica lui Florin Salam s-a casatorit civil cu Catalin Vișanescu, insa acum urmeaza nunta visurilor ei. Iata cand va avea loc și cum iși dorește cantareața sa arate…

- Maria Constantin și Robert Stoica vor avea parte de o petrecere fastuoasa pe data de 4 august, iar cei doi se pregatesc intens pentru marele eveniment. Cantareața a postat pe rețelele de socializare ce marturii speciale au ales pentru nunta. Iata imaginile!

- La data de 30 iulie 2023, Dani și Gabriela Oțil și-au spus marele "DA!" in fața lui Dumnezeu, asta dupa ce, in urma cu doar doi ani, cei doi au decis sa se cunune civil in fața ofițerului de stare civila. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, v-a ținut la curent cu informații și…

- In weekend-ul care tocmai a trecut a fost o zi extrem de speciala și minunata pentru Gabriela și Dani Oțil și asta pentru ca cei doi soți și-au unir destinele in fața lui Dumnezeu. Acum, vedeta a facut primele declarații despre nunta. Iata ce a spus soția prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani…

- Fratele lui Gerard Pique s-a casatorit in urma cu doar cateva zile in parohia Sant Vicenc de Montalt, iar la eveniment a fost prezent și cel mai controversat cuplu din showbiz! Iata cum s-au afișat cei doi și ce a ales sa poarte Clara Chia!

- Zi importanta pentru Cristina Spatar și soțul ei, Vicențiu Mocanu! Avem primele imagini cu locația de vis in care se vor distra alaturi de invitați. Cantareața și soțul ei au ales aranjamente cu flori albe, iar meniul este unul sofisticat. Iata care sunt artiștii care vor incinge atmosfera!