Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman a postat imagini dureroase pe paginile de socializare. Aristul este vizibil afectat de moartea bunicii lui. Imbracat cu haine de doliu, cantarețul le-a mulțumit urmaritorilor pentru toate mesajele de incurajare și a anunțat ca va incerca sa revina pe Instagram.

- Apropierea dintre Vlad Gherman și colega lui de breasla, Oana Moșneagu, starnește din ce in ce mai controverse in mediul online. Dupa ce au mers in mai multe vacanțe impreuna, recent, actorul a postat prima fotografie cu aceasta pe contul lui personal de Instagram. Ce parere are insa Cristina Ciobanașu…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au atras din nou atenția tuturor, aste dupa ce tocmai au ajuns impreuna in Zanzibar. Cei doi au petrecut Craciunul și Revelionul la munte, alaturi de mai mulți prieteni, iar acum au plecat intr-o destinație exclusivista, facandu-și numeroase poze impreuna. Ce se intampla,…

- Vlad Gherman, celebrul actor din serialul Adela, a ales sa nu petreaca trecerea dintre ani singur și a plecat la munte alaturi de o gașca de prieteni printre care se afla și Oana Moșneagu. Se pare ca actorul i-a facut cunoștiința actriței cu prietenii sai.

- Vlad Gherman a uimit pe toata lumea zilele trecute, atunci cand a marturisit pe contul sau oficial de Instagram ca și-a facut prima operație estetica. Ei bine, este vorba despre implantul de par, o intervenție pe care o aleg tot mai multe nume grele din lumea showbiz-ului romanesc. Iata cat costa o…