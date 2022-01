Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman, celebrul actor din serialul Adela, a ales sa nu petreaca trecerea dintre ani singur și a plecat la munte alaturi de o gașca de prieteni printre care se afla și Oana Moșneagu. Se pare ca actorul i-a facut cunoștiința actriței cu prietenii sai.

- Vlad Gherman face ce face și ajunge din nou in atenția fanilor! Recent, actorul a postat o serie de fotografii din vacanța, iar fanii au fost foarte atenți, astfel ca au oservat ca Oana Moșneagu nu lipsește din cadru. Sa fie oare vorba despre o relație intre cei do? Inaternauții iși pun din ce in ce…

- Astazi este prima zi OFICIALA din vacanța de iarna pentru toți preșcolarii și elevii. Intoarcerea la cursuri se va face in zile diferite. CAND se intorc copiii la școala sau gradinițe: Vacanța de iarna ar fi trebuit sa inceapa in 23 decembrie, adica ieri. Autoritațile centrale au anunțat inițial ca…

- Programul de testare pentru COVID-19, la spitalul din Alba Iulia, in perioada sarbatorilor de iarna Testarea la cerere a pacienților, pentru depistarea COVID-19, continua și in perioada sarbatorilor de iarna, inclusiv in zilele de weekend in care se sarbatoresc Craciunul și Revelionul, transmit reprezentații…

- Craciunul și Revelionul sunt unele dintre cele mai așteptate sarbatori. Acestea pot fi sarbatorite atat acasa, in sanul familiei, cat și peste hotare. In aceasta perioada agențiile de turism se intrec in oferte pentru doritorii de a sarbatori la munte sau la mare.

- "Nu știu. Știu ca a incheiat o minunta. 4 propoziții. Unul dintre cei mai buni avocați ai Romaniei vine de la Iași, 6 ore pe drum. Și altul de la Craiova, a lasat un proces (...) ca sa vina sa ma ajute pe mine - fara sa dai o motivare de o jumatate de pagina. Ca nu scria el, ii dicta unei grafiere.…

- Craciunul bate la usa iar Revelionul se grabeste sa il urmeze. Aceasta perioada a sarbatorilor de iarna este cea mai aglomerata pentru Ioana Balint, chef chocolatier, creatoarea pralinelor de ciocolata belgiana Sao Thome. Cunoscute si apreciate de clujeni din 2019, de cand s-a deschis standul din…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit despre modul in care vom putea sarbatori Craciunul și Revelionul din 2021. Șeful DSU a afirmat ca deocamdata este prea devreme pentru a se pronunta in privinta modului in care se vor desfașura sarbatorile de iarna si ca pe 10-15…