- Oana Roman cu Marius Elisei și fiica pe care o au impreuna au decis ca este momentul potrivit pentru o minivacanța, motiv pentru care nu au mai ezitat și și-au facut imediat bagajele. Cei trei s-au urcat in mașina și au plecat intr-un loc cu adevarat impresionant, unde o sa petreaca timp de calitate…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au plecat chiar ieri intr-o vacanța bine meritata la munte. Ei bine insa, cei doi nu impresioneaza doar cu ipostazele romantice in care s-au lasat fotografiați, ci inclusiv cu declarații de dragoste cum rar le-a fost dat fanilor sa vada pe conturile lor de socializare!

- Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu au trait o poveste de dragoste, iar anul trecut cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite. Recent, actorul a recunoscut ca formeaza un cuplu cu Oana Moșneagu, iar Cristina Ciobanașu are un nou iubit. Cei doi sunt fericiți și impliniți in noile lor relații.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz, iar vestea ca s-au desparțit dupa 9 ani de relație a șocat pe toata lumea. Desparțirea n-a fost ușoara pentru nici unul dintre ei. Dar timpul a vindecat ranile și atat Cristina, cat și Vlad... The post Cum…

- In urma cu doar cateva zile, Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au oficializat relația, marele anunț fiind facut de fostul iubit al Cristinei Ciobanașu. Cei doi actori, protagoniști ai celui mai recent videoclip al fostului cantareț din LaLa Band, se iubesc intens și nu se mai feresc sa arate asta. Ca…

- Este oficial! Vlad Gherman și Oana Moșenagu formeaza cel mai proaspat cuplu din showbiz-ul romanesc, asta dupa ce o buna perioada de timp s-a speculat ca ar fi ceva intre ei. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare de actor, iar acesta a postat și o serie de fotografii cu ei.

- Apropierea dintre Vlad Gherman și colega lui de breasla, Oana Moșneagu, starnește din ce in ce mai controverse in mediul online. Dupa ce au mers in mai multe vacanțe impreuna, recent, actorul a postat prima fotografie cu aceasta pe contul lui personal de Instagram. Ce parere are insa Cristina Ciobanașu…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au luat fanii prin surprindere recent, asta dupa ce au postat mai multe fotografii din vacanța, din Zanzibar, unde au fost impreuna. Iata in ce ipostaze s-au lasat pozați de catre amicii cu care se mai aflau in locația exclusivista!