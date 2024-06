Vlad Gherman și Oana Moșneagu au avut prima apariție la un eveniment monden, dupa ce s-au casatorit! Am aflat de la ei cum s-a schimbat viața lor dupa nunta, dar am mai aflat de la cel unul dintre cele mai mai indragite cupluri de la noi și cum iși impart atribuțiile in casa. Cine spala vasele, cine duce gunoiul, cine e mai dezordonat?! Aflam in interviul savuros oferit de cei doi pentru Spynews.ro.