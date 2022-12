Stiri pe aceeasi tema

- Cartofii sunt o parte esențiala a cinelor de Craciun din multe țari - iar Danemarca are un fel de mancare cu cartofi foarte special și pentru Craciun: „Brunkartofler” (cartofi caramelizați).

- La un food truck amplasat chiar in fața Palatului Parlamentului, din „hot dog austriac” a ramas doar „hot dog” Targurile de Craciun din București aduna rulote din care se vand produse de tip fast-food, mancare tradiționala ori vin fiert. Specifici sezonului sunt și carnații. Iar cand aceștia au rețeta…

- Pepe și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu un InsaStory emoționant. Cantarețul și-a filmat fiica cea mare și fiul intr-o ipostaza de-a dreptul adorabila, langa bradul de Craciun.

- Oana Moșneagu nu ezita sa iși țina la curent fanii cu evenimentele din viața sa, fie ca este vorba de viața personala sau de cea profesionala. De aceasta data, iubita lui Vlad Gherman a „scos de la naftalina” imagini rare din copilarie, fanii fiind incantați sa vada aceste fotografii.

- Dupa ce s-a dedicat ani buni fotbalului, fostul dinamovist, Liviu Ganea a decis sa se implice in industria horeca.El ii asteapta pe oameni cu mancaruri traditionale, la targul din Piata Constitutiei. An de an, se imbraca in haine populare și participa la Targul de Craciun de la București. Anul acesta,…

- Bucurestenii se pot bucura de sarbatorile de iarna si la Targul de Craciun din Parcul Drumul Taberei, care s-a deschis vineri seara, organizat in parteneriat cu Untold. La deschidere, mii de oameni s-au bucurat de un spectaculos foc de artificii. Cea mai mare perdea luminoasa din Romania Cea mai mare…

- Atmosfera de sarbatoare in Capitala. S-a deschis Targul de Craciun din Bucuresti 2022. Mai multe strazi din centrul orașului au fost decorate cu luminițe. Afla in randurile de mai jos care este programul de funcționare in cazul Targului de Craciun și ce pot face copiii aici. Pana cand va fi deschis…

- Pe langa faptul ca sunt colegi de platou, Oana Mosneagu și Vlad Gherman traiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul romanesc. Cu toate ca la inceput relația lor nu a fost pe placul fanilor, aceștia au ajuns sa fie apreciați imediat.