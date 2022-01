Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman a lansat o piesa de dragoste numita „Fara tine”, iar in videoclip formeaza un cuplu cu Oana Moșneagu. Fanii au fost incantați sa vada scenele pasionale filmate de cei doi actori din serialul „Adela”.

- Vlad Gherman trece printr-o perioada extrem de grea a vieții sale dupa ce a pierdut una dintre cele mai importante persoane din viața sa. Anunțul trist a fost facut pe o rețea sociala, cu puțin timp in urma. Cu aceasta ocazie, actorul din „Adela” a recunoscut ca nu se aștepta ca infecția cu Covid-19…

- Pro TV vine cu un anunț uriaș și mult așteptat pentru fanii trustului. Un proiect extrem de iubit revine pe post. De ce show incredibil se vor mai bucura inca o data romanii? Telespectatorii l-au adorat in momentul in care a fost difuzat. PRO TV aduce din nou proiectul iubit de romani Pro TV revine…

- A fost primul Craciun in care familia Prodan-Reghecampf nu s-a mai reunit, avand in vedere ca Anamaria și Laurențiu sunt in divorț. Copiii au petrecut separat, chiar in țari diferite. S-a aflat și cum a sarbatorit Luca Reghecampf, fiul cel mare al antrenorului, și alaturi de cine. In anii trecuți, Anamaria…

- Fanii serialului ‘Casa de Papel’ așteapta cu nerabdare sa vada ultimele incercari ale gaștii de infractori care au intrat in Banca Spaniei de aceasta data. Cand apare ultimul sezon al proiectului uriaș? Netflix a facut anunțul: cand apare ultimul sezon din ‘Casa de Papel’? „Casa de papel” revine in…

- Cristina Ciobanașu, actrița din serialul Adela, a fost banuita de fani ca ar fi insarcinata. Aceasta a postat insa un clip unde a povestit ce se intampla de fapt. Cristina Ciobanașu, banuita ca e insarcinata Fanii au suspectat-o pe Cristina Ciobanașu ca ar fi insarcinata. Dupa ce s-a desparțit de Vlad…

- Vlad Gherman a suferit cumplit dupa desparțirea de Cristina Ciobanașu, insa acum a trecut peste, mai ales ca ea are deja un nou iubit. Actorul a fost intrebat in repetate randuri daca are o relație cu Oana Moșneagu, colega lui din serialul „Adela”.La finalul acestui an, Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu…

- Lionel Messi revine la Barcelona? In luna august, lumea fotbalului era bulversata de plecarea superstarului argentinian de la clubul catalan unde jucase, practic, toata cariera. Din cauza condițiilor impuse de fair-playul financiar, gruparea catalana nu a putu sa-i reinnoiasca contractul. Prin urmare,…