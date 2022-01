Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt din ce in ce mai apropiați și nu ezita sa arate acest lucru in fața tuturor celor care-i urmaresc pe rețelele de socializare. Recent, cei doi au postat un videoclip in care se plimbau, ca doi indragostiți, cu barca, chiar cand s-a lasat seara. Iata cum au reacționat…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au atras din nou atenția tuturor, aste dupa ce tocmai au ajuns impreuna in Zanzibar. Cei doi au petrecut Craciunul și Revelionul la munte, alaturi de mai mulți prieteni, iar acum au plecat intr-o destinație exclusivista, facandu-și numeroase poze impreuna. Ce se intampla,…

- Vlad Gherman face ce face și ajunge din nou in atenția fanilor! Recent, actorul a postat o serie de fotografii din vacanța, iar fanii au fost foarte atenți, astfel ca au oservat ca Oana Moșneagu nu lipsește din cadru. Sa fie oare vorba despre o relație intre cei do? Inaternauții iși pun din ce in ce…

- Vlad Gherman nu are nevoie de vreo descriere, astfel ca știm cu toții succesul pe care-l inregistreaza pe plan profesional. Ei bine, acum este un barbat in adevaratul sens al cuvantului, care de cele mai multe ori intoarce toate privire, insa puțini știu cum arata in adolescența. Fara a se sfii, a impartașit…

- Oana Moșneagu a vorbit despre presupusa relație dintre ea și Vlad Gherman. Aceștia au trecut prin momente grele din cauza desparțirii de foștii parteneri. In ciuda zvonurilor, cei doi nu sunt indragostiți, ci doar prieteni. Proiectul „Adela” i-a ajutat sa se apropie foarte mult, iar acum petrec timp…

- Actorul George Clooney a formulat o scrisoare deschisa prin care solicita canalelor mass-media sa nu publice fotografii in care fețele copiilor sai sa fie recognoscibile El considera ca difuzarea unor astfel de imagini i-ar pune in pericol pe cei doi copii, mai ales din cauza domeniului in care lucreaza…

