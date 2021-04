Vlad Gherman, la un pas de tragedie. Ce i s-a întâmplat actorului în plină stradă: „Era să nu mai fiu. M-am panicat” / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia, care s-a intors recent din strainatate, a fost batuta chiar dupa ce plecase de la sediul poliției unde dusese actele de divorț.Cand sa urce in taxi, victima a fost lovita cu pumnii și picioarele de soț și trantita la pamant.Ea a ajuns la spital, iar barbatul a fost reținut de polițiști. Din…

- Durere fara margini intr-o familie din Costinești, dupa ce un baiețel de doar opt ani a murit fulgerator. Micuțul, impreuna cu verișorul sau, a ieșit sa se joace afara, fara ca nimeni sa prevada o tragedia ce urma sa aiba loc. Copiii au fost loviți de niște țevi lasate de izbeliște Doi copii din Costinești…

- Momente șocante pentru Ionuț, un tanar muncitor, care a fost batut in ultimul hal, in timp ce se intorcea de la serviciu. Tanarul spune ca totul s-a intamplat din senin, pe strada, fara sa aiba in prealabil un conflict cu cineva.

- Polițiștii din Blaj au reținut doi tineri care ar fi fost implicați intr-un scandal care a avut loc in plina strada. Vor fi prezentați in fața magistraților, pentru dispunerea masurilor legale. Polițiștii din Blaj au continuat cercetarile intr-un dosar privind fapte de tulburarea a ordinii și liniștii…

- Inspectoratul Judetean de Politie Prahova a comunicat presei luni date despre incidentul violent petrecut duminica seara, in jurul orelor 22,30, pe o strada din municipiul Ploiesti. Doi barbati au fost injunghiați in plina strada, se pare dupa o scurta altercatie, de un al treilea care a disparut dar…

- Victima era un om al strazii, cunoscut in zona respectiva, unde obișnuia sa cerșeasca, potrivit Opinia Timișoarei . Potrivit polițiștilor, tanarul ar fi avut un confict cu un alt om al strazii, iar acesta din urma i-a taiat artera femurala cu un cuțit. Victima a decedat in scurt timp, din cauza cantitații…

- Ieri a fost o zi de-a dreptul șocanta pentru fanii Cristinei Ciobanașu și a lui Vlad Gherman. Cei doi actori au anunțat public, printr-un video postat de rețelele de socializare, ca au decis sa urmeze cai separate in viața, dupa 9 ani de relație. Cateva ore mai tarziu, actorul i-a lasat masca pe internauți…

- Un copil de 13 ani a murit, dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, marti, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei din Bucuresti. Update: Brigada Rutiera a anunțat decesul copilului de 13 ani. Știre inițiala “Conducatorul unui autovehicul, o femeie in varsta de 42 ani, care…