- Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu au format un cuplu minunat in trecut, iar mulți ii vedeau impreuna pana la adanci batraneți. Totuși, se pare ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate. Iata cum a raspuns Vlad Gherman la comentariul potrivit caruia Oana Moșneagu ar fi insarcinata.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au aproximativ un an de relație, iar fani actorului deja s-au obișnuit cu ideea ca relația lui cu Cristina Ciobanașu e de domeniul trecutului, mai ales ca pare foarte fericit cu actuala iubita. Totuși, unii deja par sa fie convinși ca cei doi au trecut la urmatoarea etapa…

- Mioara Roman a avut multe probleme de sanatate in ultimul timp. In toata aceasta perioada alaturi i-a fost foarte mult fiica cea mica. Iubita lui Marius Elisei a venit de curand in vizita la centrul de recuperare unde se afla de luni bune fosta soție a lui Petre Roman. Vedeta le-a oferit și internauților…

- Actrița din serialul „Adela” de la Antena 1 este una dintre cele mai atragatoare prezențe feminine de pe micul ecran. Oana Moșneagu (32 de ani) știe sa-și puna in evidența atuurile cu multa naturalețe și este implicata in mai multe campanii publicitare in online. Cum reușește sa se mențina in forma?Daca…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu iși condimenteaza relația cu multe experiențe speciale traite impreuna, iar cea de mai noua a inclus drumul cu mașina pana in Grecia. Actorul și iubita lui au fost deja in mai multe vacanțe impreuna, dar o calatorie cu mașina pana in și prin meleagurile grecești nu bifasera…

- Codin Maticiuc va deveni tata din nou. Iubita lui, Ana Pandeli, este insarcinata pentru a treia oara și se simte foarte bine. Actorul a decis ca au nevoie de mai mult spațiu și se vor muta intr-o casa noua. Codin Maticiuc este in culmea fericirii de cand a anunțat ca va fi tata pentru a doua oara. Iubita…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt impreuna de cateva luni bune și traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare și s-au indragostit unul de altul pe parcurs. Recent, cei doi au postat un videoclip, pe rețelele sociale, acolo unde actorul a tras-o la raspundere…