Vlad Gheorghe cere renumărarea voturilor la europarlamentare. Ce acuză candidatul independent "Am cerut renumararea voturilor! La numaratoarea oficiala am crescut cu mii de voturi pana azi - deja 231.877 voturi validate oficial si continua sa creasca. Voturile voastre sunt acolo, le aparam pana la ultimul. Sunt zeci, sute, mii de voturi care nu se mai regasesc in procesele verbale. Multumesc tuturor celor care mi-ati trimis sectiile unde ati votat, avem dovezi ca au 'disparut' voturile romanilor si este un temei suficient pentru reluarea numaratorii. Nu renuntam si punem presiune ca institutiile sa-si faca treaba", a scris europarlamentarul, miercuri, pe Facebook.Conform datelor provizorii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

