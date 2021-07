Stiri pe aceeasi tema

- Un fragment din moaștele Sf. Ier. Dionisie, Episcopul Cetații Albe – Ismail, va fi așezat spre cinstire in biserica Parohiei Sascut Sat, județul Bacau, incepand cu data de 03 iulie 2021. Anunțul a fost facut de Pr. Paroh Alexandru Grigoraș pe pagina personala de Facebook. „Va anunțam…

- Vlad Filat a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu fiica sa Ecaterina, care a implinit recent varsta de 7 ani. Fostul premier pare extrem de induioșat, mai ales ca mezina ii seamana leit. Vlad Filat și Angela Gonța s-au casatorit in anul 2014, dar casnicia lor nu a durat mult. Cei…

- "Eu simt cum trepideaza asfaltul sub picioarele mele, marunt așa, o vribratie scurta și marunta in talpi simt. Deci sub noi e ceva care se mișca, ințelegeți?", spune femeia intr-o postare pe contul sau de Facebook in care vorbește de niște guri de canal."Acesta este, acesta este semnul, un om cu picioarele…

- A number of 100,800 vaccine doses produced by AstraZeneca have left on Friday morning the Cantacuzino National Institute for Medical-Military Research and Development venue, with the destination the Republic of Moldova. "In order to support the Republic of Moldova authorities involved in the…

- Fostul prim-ministru, Vlad Filat, a anunțat astazi, la Consiliul Național Politic al Partidului Liberal Democrat din Moldova ca demisioneaza din funcția de lider al formațiunii. Vlad Filat a „invocat motive personale”, au declarat pentru UNIMEDIA, surse din cadrul PLDM.