Vlad Emanuel Duruș (USR PLUS): “Actuala lege a venitului minim garantat descurajeaza munca” In Romania avem trei beneficii sociale principale: venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul de incalzire. Acestea se suprapun parțial pentru unele familii, sunt calculate dupa formule diferite și implica trei dosare diferite depuse de beneficiari. Vlad Duruș, candidat USR PLUS la Camera Deputaților: “Actuala lege a venitului minim garantat descurajeaza munca. De ce? E simplu: retrage ajutorul social persoanelor care se angajeaza, chiar daca salariul lor este foarte mic. In…