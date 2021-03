Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Mateescu, noul prefect al județului Argeș, a depus astazi juramantul de investire. ”Sunt onorata sa fiu prefectul județului Argeș și totodata recunoscatoare pentru increderea pusa in mine. Este increderea Guvernului Romaniei, dar și a celor care au votat politicieni care sa le reprezinte cu adevarat…

- Krizsanovszki Eniko-Erzsebet (UDMR) a fost numita subprefect al județului Maramureș, inlocuind-o astfel pe Mihaela Oșanu. ”Actul nr. 253 din 03 Martie 2021 Emitent: Guvernul Romaniei Hotarare privind numirea doamnei Krizsanovszki Eniko-Erzsebet in funcția de subprefect al județului Maramureș”, se arata…

- Acum cateva minute s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei hotararea privind numirea lui Vlad Emanuel Duruș in funcția de prefect al județului Maramureș. Incepand cu data de 4 martie 2021 acesta va prelua toate atribuțiile fostului prefect, Silviu Ungur. Vlad Emanuel Duruș a fost primul deputat…

- Fostul presedinte al Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a depus sambata juramantul in fata presedintelui Italiei, Sergio Mattarella, in calitate de premier al unui guvern de uniune nationala, al 67-lea al republicii, chemat sa faca fata crizei coronavirusului si recesiunii economice, informeaza…

- Consiliul Local Baia Mare are noi membri incepand de miercuri, 20 ianuarie. Mai exact, in ședința extraordinara de ieri, Horia Buhan (USR PLUS) a depus juramantul de consilier local, inlocuindu-l pe Cristian Brian, care a ajuns in Parlament. De asemenea, a depus juramantul și Ovidiu Craciun (PNL), care…

- Doru Dancuș și Pap Zsolt – Istvan sunt noii viceprimari ai municipiului Baia Mare. Aceștia au fost aleși in ședința extraordinara a Consiliului Local, desfașurata marți, 29 decembrie. Consilierii USR PLUS, PMP și consilierul local liberal Mircea Cirț au parasit sala inaintea votului. Pe langa cele 13…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca in ziua…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a declarat ca la Palatul Administrativ din Baia Mare se vor efectua mai multe reparații in urmatoarea perioada. De exemplu, acoperișul se afla intr-o stare nu tocmai buna, astfel ca apele au ajuns sa se infiltreze in pereți. Un milion de lei…