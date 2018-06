Stiri pe aceeasi tema

- La ultimul termen de judecata din 21 mai, un procuror de la DNA a cerut condamnarea lui Sebastian Ghita la inchisoare cu executare in acest dosar. Procurorul a precizat in fata judecatorilor ca dosarul este unul de referinta pentru coruptia si legaturile dintre sistemul judiciar si lumea politica. 'Se…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a achitat pe fostul deputat Sebastian Ghita, in dosarul in care este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Decizia magistratilor nu este definitiva. Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-au achitat, joi, pe fostul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie l au achitat, joi, pe fostul deputat Sebastian Ghita in dosarul in care este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete, decizia nefiind definitiva. Potrivit Agerpres.ro, in acelasi dosar, magistratii au decis ca si ceilalti inculpati…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie au pronunțat, joi, sentinta in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete. Sebastian Ghița a fost achitat. In dosar mai sunt judecati Liviu Tudose - fost procuror general al Parchetului de pe…

- Romanul, in varsta de 29 de ani, pe numele caruia a fost emis cu mandat de arestare european, a fost depistat de politistii buzoieni. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile fiind suspectat de trafic de persoane de catre autoritatile franceze. El a fost prins pe o strada din Ramnicu…

- Potrivit procurorilor de la Parchetul General, DNA Ploiești ar fi folosit probe false in doua dosare și in susținerea unei cereri de extradare, fiind vorba despre aducerea in țara a lui Sebastian Ghița, spun surse judiciare. Procurorii au reținut ca, in perioada aprilie - mai 2015, suspecții Negulescu…

- Potrivit procurorilor de la Parchetul General, DNA Ploiești ar fi folosit probe false in doua dosare și in susținerea unei cereri de extradare, fiind vorba despre aducerea in țara a lui Sebastian Ghița, spun surse judiciare.Procurorii au reținut ca, in perioada aprilie - mai 2015, suspecții…

- Instanta suprema a decis, ieri, sesizarea CCR privind audierea martorilor cu identitate reala si a celor cu identitate protejata, in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din parchetele din Prahova, potrivit Mediafax. Astfel, instanta a dispus, la termenul de ieri, din oficiu,…