- Vlad Chiriches a semnat vineri cu echipa de Serie A Cremonese, alaturandu-se lui Ionut Radu, imprumutat de Inter la gruparea lombarda, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- La cateva ore distanța de la anunțul facut privind imprumutul portarului Ionuț Radu , de la Inter Milano, oficialii clubului US Cremonese l-au prezentat suporterilor și pe Vlad Chiricheș. Capitanul Romaniei a evoluat ultima data la Sassuolo și a semnat un contract al carei durata nu a fost dezvaluita,…

- Vlad Chiricheș (32 de ani), capitanul naționalei Romaniei, a fost prezentat azi oficial la Cremonese, echipa nou-promovata in Serie A. La cateva ore dupa ce Ionuț Radu facea primele poze in tricoul lui Cremonese și oferea declarații pentru site-ul oficial al clubului, a venit și randul lui Vlad Chiricheș…

- Portarul Ionut Radu va continua sa evolueze in Serie A, dar nu la Inter Milano, ci la nou promovata Cremonese. Romanul a fost imprumutat pentru sezonul in curs, informeaza site-ul formatiei Cremonese . Indepartarea lui Radu de la Inter s-a datorat gafei uriase pe care a comis-o in jocul cu Bolonia,…

- Vlad Chiricheș (32 de ani), capitanul naționalei Romaniei, este noul jucator al lui Cremonese. Anunțul a fost facut de Simone Giachetta, directorul sportiv al nou-promovatei in Serie A. Astfel, fundașul central roman va pleca de la Sassuolo dupa 3 sezoane, deși mai avea un contrat valabil pe un an cu…

- Victor Becali, fostul impresar al lui Vlad Chiricheș, a comentat, in direct la GSP Live, mutarea fundașului de 32 de ani de la Sassuolo la Cremonese, formație nou-promovata in Serie A. Relațiile dintre Victor Becali și Vlad Chiricheș nu mai sunt de mult unele calduroase, dupa ce stoperul a ales sa-și…

- Ionuț Radu (25 de ani) va fi imprumutat gratis de Inter pana la sfarșitul sezonului la Cremonese. A preferat o nou-promovata in dauna lui Reims și a unui club din Bundesliga. Portarul roman ar putea fi coleg cu Vlad Chiricheș (32). Ionuț Radu și-a ales echipa la care va evolua in sezonul viitor. Dupa…

- Capitanul naționalei, Vlad Chiricheș (32 de ani), a invocat „probleme personale”, astfel ca mutarea de la Sassuolo la Cremonese a intrat in stand-by. Fundașul roman nu mai intra insa in planurile antrenorului. Dupa trei sezoane la Sassuolo, Vlad Chiricheș se pregatește sa schimbe peisajul. La 32 de…