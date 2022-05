Stiri pe aceeasi tema

- Continua seria evoluțiilor slabe ale lui Vlad Chiricheș (32 de ani) la Sassuolo. Titular sambata in meciul de la Napoli (1-6), fundașul roman a facut o prima repriza cu multe greșeli, el fiind vinovat la cel puțin la doua din cele patru goluri primite pana la pauza. Antrenorul Alessio Dionisi nu l-a…

- Vlad Chiricheș (32 de ani) a fost titular pentru Sassuolo in meciul pierdut la Napoli, scor 1-6, in etapa #35 din Serie A. Cel puțin parțial vinovat la doua goluri, capitanul echipei naționale a fost schimbat la pauza! Chiricheș a inceput cum nu se putea mai rau meciul. In minutul doi, a pasat greșit…

- Razvan Marin (25 de ani) a primit elogii in Gazzetta dello Sport pentru centrarea de la golul decisiv al lui Cagliari, la 1-0 cu Sassuolo. A luat nota 7,5 și a fost ales omul meciului. Fara gol in actualul campionat, Razvan Marin e in creștere de forma și a decis victoria esențiala cu Sassuolo (1-0).…

- Vlad Chiricheș, 32 de ani, fundașul central al lui Sassuolo, a vizitat echipa FCSB-ului inaintea partidei cu CFR Cluj din aceasta seara. Capitanul naționalei va merge la meci și o va susține pe echipa lui Toni Petrea. CFR Cluj - FCSB, derby-ul etapei #5 din play-off, se disputa azi, de la ora 20:30.…

- Vlad Chiricheș (32 de ani), capitanul primei reprezentative, a ajuns in cursul zilei de duminica la lot, acolo unde a susținut deja primul antrenament sub comanda lui Edi Iordanescu. Venit din Italia, de la Sassuolo, Chiricheș a oferit primul interviu la sosirea in țara, acolo unde a vorbit despre debutul…

- Vlad Chiricheș (32 de ani) a fost integralist in victoria obținuta de Sassuolo pe teren propriu in fața Fiorentinei, scor 2-1, in etapa #27 din Serie A. Echipa internaționalului roman și-a adjudecat victoria in minutele de prelungiri, grație execuției lui Defrel. Traore deschisese scorul in minutul…

- Sassuolo nu l-a uitat pe cel care i-a schimbat fața și i-a conferit o alta imagine in Serie A. Plecat in vara lui 2020 la Donețk, Roberto De Zerbi se afla inca in Ucraina, blocat intr-un hotel din Kiev, așteptand, la fel ca mulți dintre jucatorii straini ai lui Șahtior, sa scape din zona de conflict…