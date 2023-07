Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 8 ani in Serie A, Vlad Chiricheș a parasit Italia și a semnat cu FCSB. Fundașul central s-a intors la echipa roș-albastra la 10 ani de la transferul sau la Tottenham. Dupa experiența din Premier League, Chiricheș a trecut in Serie A, unde a jucat la Napoli, Sassuolo și Cremonese. Italienii nu l-au…

- Gigi Becali a spus la doar cateva ore dupa ce a pierdut titlul sezonul trecut ca vrea sa-l aduca pe Vlad Chiricheș. Patronul FCSB s-a ținut de cuvant și capitanul echipei naționale a semnat contractul, dupa cateva saptamani de negocieri, și a fost prezentat oficial pe pagina de Facebook a „roș-albaștrilor”.…

- FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Vlad Chiriches, care va imbraca din nou tricoul cu numarul 21 al echipei, potrivit news.ro.Internationalul roman in varsta de 33 de ani plecat de la FCSB la Tottenham Hotspur in 2013.El a mai evoluat in acesti zece ani petrecuti in strainatate si pentru SSC Napoli,…

- Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat interesul celor de la FCSB pentru Vlad Chiricheș (33 de ani). Fundașul central a fost ofertat de Gigi Becali, dar inca nu a acceptat sa se intoarca la FCSB, la 10 ani de la plecare de la echipa roș-albastra…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit pentru GSP.ro ultima oferta pe care i-a facut-o lui Vlad Chiricheș. Fundașul central in varsta de 33 de ani s-a desparțit de Cremonese și se antreneaza in baza roș-albaștrilor. Becali ii propune lui Chiricheș un contract valabil un an, un salariu de 400.000 de…

- Gigi Becali este gata sa-l transforme pe Vlad Chiriches in cel mai bine platit jucator din Liga 1. Patronul ros-albastrilor e pregatit sa „sparga banca” pentru salariul fundasului central de la Cremonese, fiind dispus sa-i ofere anual suma de 500.000 de euro. Vlad Chiriches se afla pe radarul celor…

- O publicație apropiata de Cremonese anunța ca echipa din Cremona ar lua in calcul orice oferta care vine pe numele lui Vlad Chiricheș (33 de ani). Fundașul central este dorit la FCSB, dar Gigi Becali l-ar vrea liber. Vlad Chiricheș este marea dorința a lui Gigi Becali in acest mercato. Finanțatorul…

- Fundașul central Vlad Chiricheș (33 de ani) va decide miercuri daca revine la FCSB. Gigi Becali spera sa dea lovitura și sa-l repatrieze pe aparatorul de la Cremonese, echipa care a retrogradat in Serie B. FCSB afla miercuri raspunsul lui Chiricheș Din informațiile GSP, Vlad Chiricheș va oferi pe 7…