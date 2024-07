Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (65 ani), patronul celor de la FCSB, a reacționat dupa eșecul cu Oțelul Galați de pe teren propriu, scor 0-2. Golurile trupei lui Dorinel Munteanu au fost reușite de Juri Cisotti și Diego Zivulic. Gigi Becali: „Cu Maccabi vom avea fundași centrali” „Obiectivul este calificarea in turul 3,…

- Patronul echipei de fotbal CFR Cluj, Neluțu Varga, susține ca transferul atacantului Louis Munteanu ar putea fi decis chiar miercuri, afirmand ca exista șanse majore sa se concretizeze. La numai 22 de ani, Louis Munteanu, atacantul Fiorentinei, a fost pe lista de prioritați a lui Gigi Becali (FCSB),…

- Lacramioara Perijoc, campioana europeana in 2019 și viceampioana mondiala in 2022, iși incununeaza cariera cu o prezența in premiera la Jocurile Olimpice, apogeul calatoriei care a debutat in urma cu un deceniu. Puglista de 30 de ani va reprezenta boxul romanesc la Paris, la categoria 54 kg., iar nadejdea…

- Elias Charalambous (43 ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu U Cluj, prima din acest sezon de Superliga pentru campioana en-titre. Acesta a discutat și despre regula U21, criticata tot mai des de patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali. Elias Charalambous: „Eu cred ca regula U21 este…

- Radu Dragușin (22 de ani) s-ar putea transfera de la Tottenham dupa Euro 2024. Fundașul central care a avut o prestație foarte buna in Romania - Ucraina 3-0 și este dorit insistent de Aurelio De Laurentiis. Președintele lui Napoli l-a pus in capul listei de transferuri și vrea sa-i creeze lui Antonio…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat ca Marius Ștefanescu (25 de ani, extrema) va fi titular clar la echipa roș-albastra. Ștefanescu a fost cumparat de FCSB pentru 1,3 milioane de euro și e sigur de postul de titular, dupa cum a anunțat patronul roș-albaștrilor. Marius poate juca atat in banda…

- Antonio Conte va semna un contract pe 3 ani cu Napoli in urmatoarele 48 de ore - anunța Corriere della Sera. Tehnicianul va avea un salariu de 6,5 milioane de euro, iar cu bonusuri ar putea ajunge la 10 milioane. Net! Patronul lui Napoli, Aurelio De Laurentiis, este foarte aproape de a-și vedea visul…

- Dorinel Munteanu (55 de ani) a fost un car de nervi la finalul eșecului suferit de echipa sa, Oțelul Galați, scor 1-2, pe terenul Petrolului Ploiești. „Neamțul” a anunțat ca urmeaza sa dea afara mai mulți jucatori, nemulțumit fiind de atitudinea acestora, pe care o considera nepotrivita pentru a face…