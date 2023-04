Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite a inceput cu un concurent cu totul special, cu o poveste de viața mai grea decat ar fi crezut oricine. Ciprian Craciunescu a dormit pe strazi și sub poduri in Cambogia, insa gandul la succes l-a ajutat sa treaca peste toate greutațile din viața, care…

- Cosmin Stancescu a facut furori cu personalitatea lui, la Chefi la cuțite. Concurentul și-a impartașit in emisiune pasiunea pentru viața de noapte și pentru cluburi. La varsta de 52 de ani a devenit un adevarat influencer pe Internet, unde le da sfaturi oamenilor despre cum trebuie sa se distreze.

- In ediția 6 din sezonul 11, Chefi la cuțite, Andrei Mahala a venit sa ii surprinda pe jurați cu un preparat italian. Concurentul a pregatit melanzane parmigiana și a impresionat cu povestea lui. Andrei Mahala are 33 de ani și locuiește in Cluj-Napoca, insa pentru o buna perioada de timp a stat in Italia.

- Vizi Imre este pasionat de muzica, dar și de gatit! Concurentul a fost recunoscut de jurații de la Chefi la cuțite imediat. Cu ce rețeta s-a pezentat artistul in fața celor aflați la masa juriului.

- Paul Manole a avut probleme medicale in urma cu mai mulți ani, dupa ce a trecut de la obezitate la anorexie. Acesta nu a fost susținut de familia sa in privința stilului de viața și a suferit din cauza colegilor care il batjocoreau.

- Petru Ceolan a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața impresionanta și cu o dorința arzatoare sa caștige. Concurentul a avut probleme grave cu alcoolul și acea perioada din viața lui inca are efecte asupra sanatații lui.

- Ediția din aceasta seara a adus și momente emoționate. O tanara in varsta de 28 de ani a venit la Chefi la cuțite pentru a gati unul dintre preparatele sale preferate. Cel mai mare susținator al tinerei este iubitul sau, care a supraviețuit in urma unui accident grav.

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai apreciați chefi de la noi. Concurentul de la America Express: Drumul Aurului și juratul de la Chefi la Cuțite are și propriul restaurant. Iata ce preț au garniturile preparate de acesta și angajații lui.