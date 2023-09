Stiri pe aceeasi tema

- Senator Marius – Alexandru DUNCA, președintele Organizației Județene a PSD Brașov – „ Conform specialiștilor, Romania pierde 10 miliarde de euro pe an din cauza neaderarii la Schengen. Este cazul ca Austria sa plateasca despagubiri pentru faptul ca ne-a blocat aderarea la Schengen” Parlamentul European…

- Romania si Bulgaria ar trebui sa fie in spatiul Schengen pana la sfarsitul acestui an – se arata intr-o rezolutie adoptata, azi, de Parlamentul European. In documentul aprobat cu o larga majoritate se mentioneaza ca ambele tari indeplinesc toate criteriile pentru a se alatura zonei de libera circulatie…

- In Parlamentul European, va fi votata, miercuri, rezolutia privind aderarea Bulgariei si Romaniei la Spatiul Schengen. In acest context, europarlamentarul roman din Partidul Popular European Eugen Tomac a solicitat Parlamentului European sa deschida o actiune impotriva Consiliului European la Curtea…

- Pentru prima data in istoria sa, Uniunea Europana urmeaza sa admita, printr-o rezoluție a Parlamentului European, ca a discriminat Romania și Bulgaria atunci cand le-a blocat intrarea in Spațiul Schengen. Rezoluția va ajunge la vot miercuri, 12 iunie a.c.,unde cel mai probabil va primi un vot pozitiv.…

- "In ultimul raport MCV privind Bulgaria, din 2019, si Romania, din 2022, Comisia a concluzionat deja ca Bulgaria si Romania au facut suficiente progrese in indeplinirea angajamentelor la momentul aderarii la UE si ca toate conditionalitatile din MCV au fost indeplinite satisfacator. Pentru a inchide…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marți, 4 iulie, intr-o conferința de presa ținuta la Berlin alaturi de premierul roman Marcel Ciolacu, ca țara sa susține intrarea Romaniei in Schengen, dar s-a ferit sa ofere un orizont de timp pentru aderare.„Germania susține pe deplin aderarea Romaniei in…

- Comisia pentru petitii a Parlamentului European cere Consiliului European sa aprobe admiterea Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen de libera circulatie pana la sfarsitul acestui an, subliniind ca cele doua state continua sa indeplineasca criteriile de aderare si ca respingerea lor a creat un sentiment…

- Romania, la fel ca și Bulgaria, Lituania sau Ungaria, risca sa fie mai slab reprezentate in viitorul legislativ European. Ultimele date statistice, privind populația din statele membre, indeamna unii legiuitori din forul european sa considere ca se impune o redistribuire a mandatelor, astfel incat sa…