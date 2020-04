Stiri pe aceeasi tema

- Junior Achievement (JA) Romania organizeaza in aceasta saptamana un webinar pentru elevi, studenți și profesori dedicat incurajarii atitudinii responsabile pentru prevenția raspandirii COVID-19 și pentru gestionarea efectelor economice provocate de pandemie. In cadrul acestuia, JA Romania iși propune…

- Banca Asiatica pentru Investitii in Infrastructura (AIIB), creata la initiativa Beijingului, a anuntat vineri ca propune Board-ului infiintarea unei facilitati de creditare de cinci miliarde de dolari pentru a ajuta entitatile din sectorul public si privat sa faca fata efectelor pandemiei de coronavirus…

- Secretarul de stat Bogdan Despescu a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca s-au verificat „circa 270.000 de persoane la intrarea in țara in ultimele saptamani”.„Dintre cei verificați, peste 228.000 sunt cetațeni romani”, a spus Despescu. Despescu a mai spus ca dupa suspendarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat la o discutie prin videoconferinta cu liderii Uniunii Europene pentru a discuta masurile la nivelul UE privind gestionarea crizei coronavirusului.Intrevederea online a fost anuntata si de presedintele Consiliului European, pe Twitter. "Am vazut cu totii decizia…

- Presedintele american Donald Trump a semnat vineri un decret ce prevede alocarea in regim de urgenta a sumei de 8,3 miliarde de dolari pentru gestionarea crizei create de coronavirusul COVID-19, informeaza Reuters si DPA, potrivit Agerpres.Din aceasta suma, 3 miliarde de dolari vor fi destinate…

- O filmare de pe o camera de supraveghere video arata cum barbatul iese din mașina și se indreapta catre podul Dongjak, unde comite actul de sinucidere. Evenimentul s-ar fi produs in jurul orei locale 9, in cursul dimineții.Moartea demnitarului sud-coreean vine in momentul in care Coreea de Sud se confrunta…

- La nivelul Institutului Național de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatații a fost operaționalizata linia TELVERDE destinata cetațenilor care doresc informații legate de prevenirea infectarii cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Cetațenii care doresc informații despre situațiile legate…