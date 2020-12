Stiri pe aceeasi tema

- Cererea lui Igor Dodon de a amâna ședința CC a fost respinsa și examinarea validarii alegerilor prezidențiale a fost reluata Curtea Constituționala s-a întrunit în ședința pentru a confirma rezultatele alegerilor prezidențiale și a valida mandatul Maiei Sandu în…

- Șeful reprezentanței TASS in Moldova, Valerii Demidețchi, a vorbit despre motivele care la vremea lor nu i-au permis Maiei Sandu sa efectueze o vizita de lucru in Federația Rusa in calitate de prim-ministru al Moldovei. Vorbind in cadrul emisiunii ”Mecanismul de acțiune cu Elena Levițkaia-Pahomova"…

- Moldova nu este si nu a fost izolata international. Potrivit premierului Ion Chicu, in decursul primului an de mandat, el a avut zeci de intalniri constructive cu mai multi ambasadori in Moldova, printre care ambasadorul SUA, ambasadorul Romaniei, al Rusiei, dar si alte state CSI, transmite IPN. Afirmatiile…

- "Abordarea blinda" aleasa de Moldova in negocierile cu Transnistria nu a permis soluționarea conflictului chiar și dupa 28 de ani, iar Ucraina trebuie sa țina cont de aceasta experiența. Declarația a fost facuta de președintele ales al Moldovei, Maia Sandu, intr-un interviu pentru "Adevarul European",…

- Maia Sandu a avut o intrevedere cu Ambasadorul Azerbaidjanului in țara noastra, Gudsi Osmanov. Diplomatul azer i-a transmis Maiei Sandu o scrisoare de felicitare din partea președintelui Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, i-a daruit un buchet de flori și a spus ca spera la o cooperare fructuoasa in continuare…

- "Rusia a pierdut Moldova", o țara care balansa de ani de zile între ambițiile europene și apropierea de Moscova, a comentat, pentru AFP, Konstantin Kalacev, un expert rus independent. Dar "nu este totul pierdut" pentru Moscova, nuanțeaza acesta: Maia Sandu, ale carei…

- CHIȘINAU, 12 nov - Sputnik. Staff-ul candidatului la funcția de președinte al țarii Igor Dodon va solicita Procuraturii Generale sa investigheze acțiunile intreprinse pe 11 noiembrie de reprezentanții PAS la tipografia Universul. Declarația a fost facuta de deputatul Vlad Batrincea, in cadrul unui…

- Partidul Liberal Democrat din Moldova considera ca scrisorile expediate in adresa altor candidați de catre lidera PAS, Maia Sandu, nu sunt decat „o tehnica electorala” și nu e momentul potrivit pentru acest lucru. „Nu e prima scrisoare. Acest stil epistolar nu este nimic altceva decat o tehnica electorala…