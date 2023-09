Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova a aprobat o lista cu 3,3 milioane de alegatori, dar nu este clar de unde a aparut o astfel de cifra, care va fi subiectul unor procese mari in viitor. Aceasta opinie a fost exprimata de șeful fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor,…

- Ex-pretorul sectorului Rișcani al capitalei, Vlad Melnic, a publicat pe Facebook o postare in care comenteaza suspendarea sa din funcție și numirea, astazi, a noului pretor Mihail Furculița. Vlad Melnic a declarat ca a aflat cu surprindere și neințelegere din presa ca Ion Ceban a decis sa-l demita,…

- Vlad Melnic, care in ultimii patru ani a fost pretor al sectorului Rașcani al Chișinaului, susține ca a fost demis pe nedrept, sugerand ca ar fi din cauza ca nu a aderat la MAN, partidul primarului Ion Ceban.

- Ieri, in debutul sesiunii de toamna a Parlamentului, vicepreședintele Parlamentului, președintele fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vlad Batrincea, a venit cu un apel catre majoritatea de la guvernare sa lucreze transparent și eficient, sa respecte legile și dreptul opoziției de a-și…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, s-a aratat indignat de demiterea fostei ministre Afacerilor Interne, Ana Revenco, fara vreun motiv intemeiat. „Cum sa lauzi un angajat și sa il demiți? Cum ai zice ce ești de bravo, hai du-te de aici”, a declarat Ceban in cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4.

- Lilian Enciu, numit de Parlament la 28 octombrie 2021, in funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC) in perioada 2021-2026, la propunerea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), a depus cerere de demisie, transmite Realitatea.md . Enciu, in cererea sa depusa la Parlament in data de…

- Fracțiunea parlamentara a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor se opune categoric denunțarii acordurilor din cadrul CSI, inclusiv de retragere din Adunarea Interparlamentara a CSI. Acest lucru a fost declarat in cadrul briefingului de vineri de catre președintele fracțiunii BCS, Vlad Batrincea, și…

- Vlad Batrincea, deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BECS), vicepreședintele Parlamentului, a comentat situația din interiorul PSRM și cazurile de plecare din rindul formațiunii a unor deputați. Deputatul a spus ca in ultimii doi ani PSRM a avut parte de mai multe atacuri atit partea guvernarii,…