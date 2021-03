Vicepresedintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Batrincea, a declarat ca asupra Marianei Durlesteanu au fost puse presiuni imense, in stilul oligarhului Vlad Plahotniuc, ca ea sa-si retraga candidatura de la functia de prim-ministru. In plus, Batrincea sustine ca decizia Marianei Durlesteanu a fost influentata si de anumite persoane din afara Republicii Moldova.