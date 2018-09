Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Iulian Dumitrescu, liderul Grupului PNL din Senatul Romaniei anunța ca a votat inițiativa de modificare a Constituției pentru definirea familiei ca fiind casatoria intre un barbat și o femeie. Imediat dupa vot el și-a justificat pe pagina sa de Facebook in extenso decizia de a vota in acest…

- "Sunt mandru ca sunt liderul grupului de senatori USR, unde toti cei 13 senatori au votat impotriva modificarii constitutiei astazi! Am fost singurul partid care a avut curajul sa voteze astfel. Sunt unele momente cand in fata populismului este nevoie ca unii politicieni si partide sa aleaga calea cea…

- Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie a fost adoptata de Senat luni, cu 107 voturi "pentru", 13 impotriva și 7 abțineri. Votul a fost exprimat nominal de fiecare senator in parte, dupa ce sistemul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Antena 3, ca ambasadorul Romaniei in SUA George Maior crede si acum ca este directorul SRI si ca face jocuri, discutii, legand prezenta acestui in tara de tensiunile aparute in PSD.

- PNL depune motiune simpla impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru incidentele de la protestul Diasporei, din 10 august. Anunțul a fost facut, luni, de liderul liberalilor, Ludovic Orban, la Parlament. Este prima moțiune simpla impotriva unui membru al Executivului, depusa in noua sesiune…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,a declarat, marti, ca decretul de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi reprezinta ”finalul unui asediu nereusit al institutiilor nedemocratice asupra institutiilor rezultate din votul romanilor, care a generat insa costuri masive”. …