Fostul ministru al Culturii, senatorul USR Vlad Alexandrescu, crede ca starea de alerta trebuie sa continue pentru ca pandemia face in continuare victime, iar cazurile sunt din nou in crestere. Poziția sa vine in contextul in care liderul USR Dan Barna a spus ca „la nivel national, in momentul de fata, pe datele curente, nu par sa existe temeiuri” pentru prelungirea starii de alerta, iar decizia de prelungire sau nu a starii de alerta "depinde foarte mult de datele pe care Guvernul le va prezenta in sustinerea unei eventuale solicitari".

"Starea de alerta trebuie sa continue. Pandemia…