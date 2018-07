Vlad Alexandrescu, despre situatia Rosiei Montane: Statul, acaparat de o gasca de ticalosi, a tradat miseleste interesele Romaniei

Senatorul USR Vlad Alexandrescu, prezent la Manama unde s-a luat decizia amanarii includerii Rosiei Montane in patrimoniul mondial, a avut o reactie la cald.



Alexandrescu, fost ministru al Culturii in Guvernul Ciolos si actual secretar al Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, acuza ca statul a fost "acaparat de o gasca de ticalosi care nu dau doi bani pe importanta patrimoniului" si au "tradat interesele Romaniei".



"Toate sansele erau de partea noastra. ICOMOS daduse o recomandare de includere a Rosiei Montane in Lista Patrimoniului…