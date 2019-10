Viziunea pentru reforma educatiei a lui Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidentiale

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu a declarat, vineri, la Bistrița ca este dezamagit ca principala tema a campaniei electorale este legata de criza politica și ca Viorica Dancila, Klaus Iohannis și Dan Barna refuza sa participe la o dezbatere pe proiecte, conform Mediafax.Citește…

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, propune extinderea atributiilor Presedintelui astfel incat acesta sa aiba un cuvant important de spus in alcatuirea bugetului de stat si finantarea corecta a sistemului de Educatie. "Voi intoarce in Parlament orice proiect…

- Edu Networks reprezinta unul dintre cele mai complexe proiecte de transformare pentru scolile din Romania care isi propune sa reduca abandonul scolar, absenteismul, analfabetismul functional, precum si sa creasca promovabilitatea la testele nationale si examenul de bacalaureat. Proiectul se va derula…

- Potrivit lui Paleologu, cursa pentru Cotroceni va veni cu surprize si in acest an, asa cum a fost si la precedentele alegeri. "Cred ca voi contribui la surpriza pe care o vom avea pe 11 si pe 25 noiembrie, pentru ca, evident, vom avea un tur doi. Cel care isi imagineaza ca totul este castigat…

- Viorica Dancila a postat, sambata, un mesaj pe Facebook in care le multumeste social-democratilor pentru sustinerea acordata, afirmand ca PSD a demonstrat la Congres ca e unit si pregatit sa castige alegerile prezidentiale, potrivit Mediafax. „Multumesc colegilor pentru sustinerea manifestata atat de…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, este oficial candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale. Ea a fost desemnata in unaninimitate de delegatii care au participat, ieri, la Bucuresti, la congresul formatiunii. Viorica Dancila a spus ca este si va ramane mereu alaturi de oameni, pentru ca aceasta…

- "In ultimele saptamani, am primit mii de mesaje care m-au incurajat sa candidez la alegerile pentru Cotroceni. Am fost onorat ca Partidul Mișcarea Populara sa ma considere prezidențiabil. M-a bucurat, de asemenea, susținerea platformei Alternativa Dreapta și suportul aratat de numeroși lideri ai…

- PMP il va desemna, oficial, duminica, pe Theodor Paleologu candidat al partidului la alegerile prezidențiale. Acesta se bucura de sprijinul partidului, dar și de al fostului președinte Traian Basescu.Citește și: Un senator PSD a DEMISIONAT din partid: avea funcție de conducere in Senat…