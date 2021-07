Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ziare europene i-au refuzat premierului ungar Viktor Orban publicarea unui manifest in sapte puncte prin care acesta isi rezuma viziunea asupra viitorului Uniunii Europene, respectivele mass-media motivandu-si refuzul prin faptul ca nu doresc sa ofere spatiu publicitar unui politician pe care-l…

- Nu sunt prea mari sperante pentru relatii mai bune intre Uniunea Europeana (UE) si Rusia in viitorul apropiat, a declarat miercuri seful diplomatiei europene Josep Borrell, cu aproximativ o saptamana inainte ca liderii celor 27 de tari membre ale UE sa discute viitoarea politica a blocului comunitar…

- BRUXELLES, 11 iun – Sputnik, Daniela Porovaț. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat astazi ca problema imigrației va reveni in centrul politicii europene. © AFP 2021 / ATTILA KISBENEDEKUngaria raspunde atacurilor Bruxelles-ului la adresa politicii sale independente "Legiuni de imigranti…

- Pe masura ce pandemia este preluata sub control, problema migratiei va reveni in centrul politicii europene, a afirmat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interviul saptamanal radiodifuzat, transmite MTI. "Legiuni de migranti bat la aproape toate portile europene", a declarat Viktor Orban pentru…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a îndemnat luni Uniunea Europeana sa suprime posibilitatea dreptului de veto de care dispune fiecare stat membru, pentru ca Uniunea „sa nu mai fie luata ostatica”, relateaza AFP și Reuters, potrivit News.ro. „Nu ne putem lasa luati…

- ”Cat timp a fost la guvernare, PSD n-a fost interesat de fondurile europene decat daca a putut sa le bage in pușculița partidului. Sub conducerea PSD, Romania devenise codașa Europei la utilizarea fondurilor europene, situandu-se pe primul loc doar la fraudarea banilor europeni. Guvernele PSD au eșuat…

- Alina Bargaoanu, decan al Facultatii de Comunicare si Relatii Publice din cadrul SNSPA, si Dan Luca, vicepresedinte al EURACTIV, sustin ca partidele politice ar trebui sa se implice mai mult in dezbaterile de la nivelul UE privind viitorul Europei.