Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 24 martie 2022, va avea loc ședința extraordinara a CL Pitești. 40 de proiecte de hotarare vor fi discutate de catre consilierii locali. P R O I E C T O R D I N E D E Z I :1. Proiect de hotarare inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședința. Citește și: […]

- Președintele Joe Biden va discuta despre rolul Chinei in conflictul din Ucraina atunci cand se va intalni cu liderii NATO și din G7, saptamana viitoare, la Bruxelles, a declarat Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, dupa ce șeful Casei Albe a avut vineri o convorbire video, de aproape doua…

- Premierul britanic Boris Johnson a prezentat un plan in șase puncte prin intermediul caruia s-ar putea ajunge la o finalitate in cazul conflictului militar din Ucraina. Johnson crede ca plan internațional de actiune va determina eșecul invaziei ruse in Ucraina. „Nu este suficient sa ne exprimam susținerea…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, va intocmi un plan de acțiune in 6 puncte pentru a asigura "ratarea ambițiilor" lui Vladimir Putin, potrivit unui comunicat al Downing Street, citat de CNN. Planul va fi discutat saptamana viitoare, cu liderii din Europa și din Canada.

- FCSB a ajuns la 8 puncte de CFR Cluj, iar Gigi Becali spune ca in play-off vor ramane numai patru puncte, pentru ca se vor injumatați. Patronul FCSB crede ca poate caștiga titlul, ba mai mult ar putea chiar sa intre in play-off pe primul loc in campionat. Becali crede ca FCSB va intrece CFR…

- Președintele Joe Biden ar putea desfașura pana la 50.000 de soldați americani, precum și avioane și nave de razboi in Europa de Est și in țarile baltice pentru a contracara acumularea militara rusa care a starnit temeri ca Vladimir Putin este pe cale sa invadeze Ucraina. Planul ar prevedea intre 1.000…

- Ședinta ordinara a Consiliul Local al Municipiului Baia Mare va avea loc , joi, 27 ianuarie 2022, ora 15:00 in sala Europa, din sediul Primariei Municipiului Baia Mare, cu 49 de puncte pe ordinea de zi cuprinsa: 1.Proiect de hotarare privind privind alegerea presedintelui de sedinta 2.Proiect de hotarare…

- Printre instituțiile care au ținut sa celebreze Ziua Culturii Naționale se regasește și Filiala Prahova a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania. Astfel, in colaborare cu Biblioteca Județeana ”Nicolae Iorga” din Ploiești, UZPR Prahova este organizatoarea expoziției cu caracter internațional ce…