Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 iulie 2024, Poliția Romana a adus in țara 5 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Astfel, a fost adus un barbat, de 40 de ani, din Prahova, urmarit internațional pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Italia,…

- Ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea, a avut o intalnire cu conducerea BlueSpace Technology, unde spune ca a vazut lucruri care i-au intrecut așteptarile, inclusiv o drona care poate fi produsa in totalitate in Romania.„'Viziunea companiei noastre este de a dezvolta și produce local, in Romania,…

- Seceta face ravagii in țara noastraIn localitatea Șoparlița din județul Olt, apa a devenit o resursa prețioasa, iar oamenii sunt nevoiți sa iși faca rezerve pentru a acoperi necesitațile de baza. Gospodariile din Parșcoveni, tot in județul Olt, se confrunta cu restricții de apa impuse de administrația…

- Caravana Ciucaș se intoarce in Brașov, la Pietrele lui Solomon , iar cerbul Cornel va invita la relaxare in natura. Ciucaș continua angajamentul de brand fața de natura prin platforma „Natura curata, relaxare adevarata” și deschide noi Poieni Ciucaș in 2024 De la lansarea acestei inițiative in 2019,…

- Invitat la partida caritabila dintre fotbaliști și influenceri, Florin Gardoș, fostul fundaș al celor de la FCSB și Southampton, a discutat despre șansele Romaniei la Campionatul European, dar și despre cele ale fostel sale echipe, FCSB, in preliminariile Champions League. Evenimentul „Impreuna pentru…

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Adaptarea in Romania a culturilor mediteraneene este motivata de schimbarile climatice care afecteaza producțiile culturilor tradiționale. Iernile blande, primaverile cu temperaturi ridicate, precum și verile extrem de calduroase și toamnele secetoase sunt semne ale viitoarei clime din Romania.

- In urma precipitațiilor cazute miercuri seara in județul Dolj, patru gospodarii au fost inundate. Echipaje de pompieri din cadrul Departamentului 2 de Pompieri Craiova și Punctul de Lucru Bratovoești au intervenit in localitatea Daneți, la cele patru gospodarii afectate. Doua sunt in satul Locusteni…