Stiri pe aceeasi tema

- Sporturile de contact, cum ar fi boxul, rugby-ul, fotbalul sau artele marțiale, ofera numeroase beneficii pentru sanatate, inclusiv imbunatațirea condiției fizice, a rezistenței și a disciplinei. Cu toate acestea, aceste activitați vin la pachet cu riscuri semnificative pentru sanatatea dentara. Impactul…

- Edilul Daniel Baluța a subliniat importanța colaborarii dintre autoritațile locale și guvern in realizarea acestui proiect de amploare.Noul spital de stomatologie va fi echipat cu cele mai moderne tehnologii și va oferi o gama completa de servicii, de la tratamente dentare preventive la intervenții…

- Sanatatea dinților este cruciala pentru starea noastra generala de bine și pentru increderea in sine. Cu toate acestea, menținerea unei igiene dentare adecvate poate fi o provocare pentru mulți dintre noi. Iata cinci sfaturi esențiale pentru a ne asigura ca avem un zambet sanatos și stralucitor pe termen…

- Videoclipul care prezinta medici legiști cantand și dansand in timpul autopsiilor, pe melodia „Gioca Jouer” de Claudio Cecchetto, a provocat o adevarata furtuna pe rețelele de socializare.Incidentul a avut loc in cadrul unui curs național al Societații Italiene de Medicina Legala din Catania, unde profesori…

- Ziua Mondiala a Sanatatii, celebrata in fiecare an in data de 7 aprilie, a fost marcata, luni, la Palatul Victoria, printr-o reuniune de lucru cu partenerii de dialog din domeniul sanatatii, organizata de Guvernul Romaniei, prin Cancelaria Prim-Ministrului, in parteneriat cu Colegiul Medicilor din Romania. …

- Preventia ramane cea mai buna strategie in lupta impotriva bolilor, iar educatia in domeniul sanatatii este cheia pentru o viata lunga si sanatoasa. Impreuna avem responsabilitatea de a construi un sistem de sanatate solid, care sa raspunda asteptarilor marii majoritati a populatiei, a transmis ministrul…

- In anul 33 d.Hr., conform tradiției creștine, a avut loc Rastignirea lui Isus Hristos in Ierusalim. In anul 686, a avut loc Sinodul de la Whitby in Anglia, unde a fost hotarata adoptarea calendarului roman in locul celui celtic. In anul 1043, a avut loc Batalia de la Menfo intre trupele regelui maghiar…

- Extracțiile dentare pot fi o componenta necesara a tratamentului ortodontic, fiind uneori recomandate pentru a obține rezultatele dorite in corectarea afecțiunilor dento-maxilare. Prin ințelegerea motivelor, avantajelor și dezavantajelor extracțiilor dent