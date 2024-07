Vizite private la unul dintre cele mai cunoscute monumente antice din lume: Prețul unei experiențe exclusiviste Acropola din Atena, unul dintre cele mai populare situri istorice din lume, a introdus posibilitatea de vizite private pentru suma de 5.000 de euro, disponibile in afara programului oficial de vizitare. Anunțul a fost facut marți, 2 iulie, prin intermediul platformei de bilete online dedicate acestui important monument al patrimoniului Greciei, conform AFP. Aceste vizite […] The post Vizite private la unul dintre cele mai cunoscute monumente antice din lume: Prețul unei experiențe exclusiviste appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Unul dintre cele mai vizitate monumente antice din lume, Acropola din Atena, a lansat un sistem de vizite private contra sumei de 5.000 de euro in afara programului oficial de vizitare, a anuntat marti site-ul de bilete in format electronic al acestui obiectiv major din patrimoniul Greciei.

