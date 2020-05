Vizitarea unui prieten bolnav Știm ca, dupa cum ne invata Evanghelia, a vizita bolnavii este un act de virtute. Dar tot atat de bine stim ca aplicarea poruncilor din Evanghelie cere sa ai mult bun simt si sa te lasi calauzit de iubire. Astfel ca, de multe ori, iubirea pe care dorim sa o aratam unui bolnav, ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional roman, Ciprian Marica (34 de ani), a revenit in atenția presei dupa ce un filmuleț compromițator cu el și nora fostului șef de la Tranzgaz, Ana Muntean, a fost facut public pe rețelele de socializare.

- In Sfanta si Marea Miercuri dumnezeieștii Parinți au hotarat sa se faca pomenire de femeia cea pacatoasa, care a uns cu mir pe Domnul, pentru ca lucrul acesta s-a intamplat puțin inainte de mantuitoarea patima.Evanghelia care se citește la Denia de Marți seara (Ioan 12, 17-50) arata intețirea…

- Papa Francisc a celebrat sambata seara (11 aprilie) Vigilia Pascala. Lipsa credinciosilor a fost evidenta și apasatoare, in momentele in care Sfantul Parinte a slujit aproape singur in imensa Bazilica Sfantul Petru. Din cauza restricțiilor impuse de autoritați, oamenii au urmarit ceremonia din casele…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a avut o reacție surprinzatoare in aceasta dimineața, luandu-l in colimator pe Razvan Lucescu (51 de ani), fostul sau coleg de camera la Rapid, in prezent la Al-Hilal, in Arabia Saudita. Ce a provocat reacția ostila a lui Șumudica? Un interviu…

- Tony Cascarino, ex-Aston Villa, Celtic, Chelsea, Marseille și Nancy, il considera pe Ladislau Boloni (67 de ani), in prezent tehnicianul lui Antwerp, unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut in cariera: „Jucatorii il urau pe. Eu il iubeam. Un om extraordinar”. Tony Cascarino este o figura…

- Cuvintele Evangheliei Duminicii a treia din Postul Mare fac parte dintr-o convorbire pe care Mantuitorul a avut-o cu ucenicii Sai cand a prevestit pentru prima data Sfintele Sale Patimiri. Invataturile rostite de Mantuitorul, relatate in Evanghelia duminicii ce urmeaza, sunt precizate in capitolul ...

- Primul caz de coronavirus a fost confirmat in capitala Italiei. Este vorba de un polițist care a primit vizita unui prieten din zona Lombardia, anunța agenția Ansa. Testele facute la Institutul Spallanzani...

- Unul dintre actorii anchetati pentru rolul jucat in reprimarea violenta a demonstatiilor din 10 august 2018 din Piata Victoriei, colonelul de Jandamerie Catalin Paraschiv, supranumit in presa „Fantoma in alb” sau „Dirijorul”, este prieten de 10 ani cu sotul celei care ar trebui sa-l ancheteze, arata…