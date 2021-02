Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, la Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii si arestarile in masa in timpul amplelor demonstratii desfasurate in weekend in Rusia, transmit dpa…

- Miniștrii de Externe ai țarilor Uniunii Europene vor discuta luni 25 ianuarie despre posibilitatea introducerii unor noi sancțiuni impotriva Rusiei, a declarat purtatorul de cuvint al serviciului pentru politica externa al UE, Peter Stano, in cadrul unui briefing. Videoclipul a fost publicat pe site-ul…

- Arestarea opozantului Alexei Navalnîi la sosirea sa în Moscova este ”inacceptabila”, a spus duminica seara președintele Consiliului European, Charles Michel, facând apel la Rusia sa îl ”elibereze imediat”. ”Reținerea lui Alexei Navalnîi…

- Rusia a decis extinderea listei reprezentanților statelor și instituțiilor UE de a intra pe teritoriul sau, cu titlu de represalii la sancțiunile anti-rusești, a anunțat marți, 22 decembrie, Ministerul rus de externe. Sunt vizate, precizeaza comunicatul, “persoane implicate in activitați anti-ruse,…

- Un oficial belgian a facut publice, din greșeala, prețurile negociate pentru vaccinurile anti-COVID, scrie publicația Politico.eu. Postarea a fost ștearsa la scurt timp, insa nu destul de repede ca presa sa salveze datele comunicate. Cel mai ieftin vaccin negociat de UE este cel de la Oxford-AstraZeneca,…

- Companii precum Facebook si YouTube vor fi nevoite sa elimine orice material cu caracter terorist in cel mult o ora de cand acesta a fost semnalat ca atare, in caz contrar riscand amenzi usturatoare, conform unui nou acord convenit de negociatorii institutiilor UE, relateaza DPA si AFP, potrivit…

- Companii precum Facebook si YouTube vor fi nevoite sa elimine orice material cu caracter terorist in cel mult o ora de cand acesta a fost semnalat ca atare, in caz contrar riscand amenzi usturatoare, conform unui nou acord convenit de negociatorii institutiilor UE, relateaza DPA si AFP. Anuntul a fost…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat joi ca opozantul rus Alexei Navalnii ar fi putut fi otravit in Germania sau in avionul cu care a fost dus in capitala germana, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.„Avem toate motivele sa credem ca tot ceea ce i s-a intamplat lui Navalnii…