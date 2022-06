Stiri pe aceeasi tema

''Vom reconstrui tot'', a promis joi premierul italian Mario Draghi, dupa ce a vizitat Irpin, una din suburbiile Kievului devastate in primele saptamani ale invaziei ruse in Ucraina, transmite AFP, relateaza Agerpres.

Statele Unite au impus miercuri sanctiuni unor nationalisti de extrema dreapta din Rusia si Suedia, afirmand ca acestia reprezinta o amenintare si ca unul dintre ei a strans fonduri pentru invazia Rusiei in Ucraina, relateaza AFP.

Situația tensionata din regiune este cel mai periculos moment din istoria Moldovei de la nașterea ei in 1991. Declarațiile aparțin președintei țarii noastre, Maia Sandu, facute in cadrul unui interviu acordat publicației straine „The Economist".

Oficialitati ruse au reactionat vehement fata de interzicerea in Republica Moldova a unui simbol al invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza miercuri dpa, dupa ce presedinta Maia Sandu a promulgat marti o lege in acest sens.

In primele zile de razboi, Ucraina a rugat insistent conducerea R. Moldovei sa vanda cele 6 MiG-29, pe care le deține și nu sunt folosite. Acesta afacere eșuata este subiectul unui articol in presa ucraineana.

Rusia nu este categoric de acord cu declarațiile președintelui american Joseph Biden despre "genocidul" din Ucraina, a declarat secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a vizitat orașul Bucea, situat in apropiere de Kiev. Orașul a fost locul in care au fost gasite cadavre de civili zacand pe strada dupa retragerea Rusiei.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminica Rusia de comiterea unui "genocid" in Ucraina pentru a elimina "intreaga natiune", la o zi dupa descoperirea a numeroase cadavre pe strazile din orasul Bucea in apropiere de capitala Kiev dupa plecarea fortelor ruse, relateaza AFP.