Prim-ministrul israelian a efectuat pe 22 mai o vizita exceptionala si "secreta" in Egipt, unde a discutat cu presedintele Abdel Fattah al-Sissi despre un armistitiu in Fasia Gaza, a relatat luni o televiziune israeliana, citata de AFP si Reuters. Pana in prezent nu s-a putut obtine o confirmare oficiala israeliana a acestei vizite evocate de "10", un canal privat de televiziune. Potrivit sursei citate, intrevederea a durat mai multe ore si s-a derulat intr-un moment in care Fasia Gaza, controlata de miscarea islamista Hamas, era afectata de o amplificare a violentelor. De pe 30 martie imprejurimile…