Vizita regelui Charles în Franța, AMÂNATĂ din cauza protestelor pe tema pensiilor Informație de ultima ora! Protestele din Franța amana prezența pe teritoriul acestui stat a regelui Charles al III-lea, care ar fi urmat sa viziteze in curand țara europeana. Vineri sa-a aflat ca vizita de stat a regelui Charles al III-lea in Franța a fost amanata, in condițiile in care națiunea franceza se confrunta cu noi […] The post Vizita regelui Charles in Franța, AMANATA din cauza protestelor pe tema pensiilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vizita de stat a Regelui Charles al III-lea la Paris, prima vizita externa a acestuia de cand a devenit suveran, a fost amanata, a anunțat președinția franceza, vineri, in condițiile in care protestele violente impotriva reformei pensiilor propusa de guvern continua, relateaza BBC.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, va vorbi miercuri, 22 martie, despre pașii care urmeaza dupa ce guvernul sau a rezistat in fața a doua moțiuni de cenzura, in criza declanșata de reforma pensiilor care a dus la izbucnirea proteste masive in țara, relateaza Reuters . Liderul francez are programate…

- Protestele au continuat, luni seara, in Paris si in alte orase din Franta dupa ce Adunarea Nationala, Camera inferioara a Parlamentului de la Paris, a respins motiunile de cenzura impotriva reformei pensiilor.

- Transporturile din Franta sunt afectate de miscarile de protest fata de aprobarea reformei pensiilor prin asumarea raspunderii Guvernului, o decizie contestata in Parlament prin motiuni de cenzura.

- Luni, 20 martie, protestatarii pentru reforma pensiilor din orașul Rennes, din vestul Franței, s-au luptat cu poliția in timp ce ridicau baricade in flacari pentru a bloca traficul pe o autostrada. Cateva sute de persoane s-au adunat pentru proteste, care a inceput in jurul orei 6:30 a.m. și a oprit…

- Sacii de gunoi sunt prezenți pe strazile din Paris, in timp ce muncitorii au continuat grevele impotriva reformei pensiilor, președintele Emmanuel Macron refuzand sa se intalneasca cu sindicatele și insistand ca proiectul de lege sa mearga inainte. Aproape fiecare strada din Paris a fost afectata de…

- Ineos Grenadier a intrat pe linia de asamblare a fostei uzine Mercedes-Benz din Hamback, Franța, in luna octombrie 2022. Pentru moment, SUV-ul poate fi comandat alaturi de doua motorizari termice, ambele furnizate de BMW. Concomitent cu versiunea obișnuita a lui Grenadier, cei de la Ineos au dezvoltat…

- Amplele proteste prevazute sa aiba loc joi in Franta impotriva proiectului de reforma a pensiilor trebuie sa ramana pasnice, a atentionat luni liderul celui mai mare sindicat, CFDGT, in perspectiva grevelor si manifestatiilor programate si care ar putea perturba activitatile