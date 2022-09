Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria sustine aderarea Romaniei la Zona Schengen, a declarat azi presedinta Ungariei, Katalin Novak, aflata in vizita oficiala la Bucuresti. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. "Ungaria sustine aderarea…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, a fost primita, miercuri, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis, cu prilejul vizitei oficiale pe care aceasta o efectueaza in Romania, la invitatia lui Iohannis. UPDATE Printre subiectele abordate miercuri s-a aflat și cel al vizitelor in Romania ale…

- Declarația președintelui Romaniei la intalnirea cu președintele Ungariei Președintele Ungariei, Katalin Novák, (în stânga imaginii) și președintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Buna ziua! Urez bun venit în România doamnei…

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, va fi primita astazi la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. In timpul vizitei oficiale la București, ea se va intalni și cu premierul Nicolae Ciuca. Este prima vizita in Romania a unui șef de stat din Ungaria in ultimii 12 ani.

- Administrația prezidențiala a anunțat ca președintele Klaus Iohannis va avea o intrevedere cu omologul din Ungaria. Cei doi șefi de stat vor susține declarații de presa la finalul intalnirii.

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, va intreprinde o vizita la Bucuresti miercuri, la invitatia omologului sau roman, Klaus Werner Iohannis, transmite MTI, citand editia de sambata a cotidianului Magyar Nemzet. Potrivit Magyar Nemzet, Klaus Iohannis „nu susține aspirațiile de autonomie ale maghiarilor,…

- Katalin Novak, președinta Ungariei, vine in vizita oficiala la București, miercuri, la invitația președintelui Klaus Iohannis, scrie agenția de presa ungara, MTI, care citeaza ediția de sambata a cotidianului Magyar Nezmet, scrie Agerpres.

- Iohannis, discuție cu președinta Ungariei, in cadrul summit-ului NATO: Proiectele de interes sa nu fie discriminatorii Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, o intrevedere cu președintele Ungariei, Katalin Novak, in cadrul Summitului Formatului București 9 (B9), desfașurat la București.…