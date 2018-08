Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider separatist al regiunii spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a revenit sambata in Belgia si a promis sa continue "sa apere cauza dreapta a poporului catalan", relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Nu este capatul calatoriei. Voi calatori pana in ultimul colt al continentului…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, aflat de patru luni in Germania, a anuntat miercuri ca va reveni in Belgia 'in acest weekend', dupa ce justitia spaniola a retras mandatul de arestare european emis pe numele sau, transmite AFP. ''In acest weekend voi reveni in Belgia'', a anuntat Puigdemont…

- Judecatorul spaniol insarcinat cu ancheta asupra tentativei de secesiune a Cataloniei, in octombrie anul trecut, a retras joi mandatele de arestare internationale emise pe numele lui Carles Puigdemont si ale altor cinci lideri separatisti catalani care au fugit in strainatate, transmite AFP.Concret,…

- Concret, Carles Puigdemont, in prezent aflat in Germania, si alti lideri catalani - printre care patru membri ai executivului, Antoni Comin, Lluis Puig i Gordi, Meritxell Serret (aflati in exil in Belgia) si Clara Ponsati, care traieste in Scotia - sunt asadar liberi sa se deplaseze in strainatate…