- Ajuns la venerabila varsta de 80 de ani, Joe Biden, este in continuare „sanatos” si „viguros”, a transmis, medicul sau, joi, in urma unui consult de rutina. Și, pentru ca toata lumea se intreaba, medicul liderului SUA a mai spus și ca Biden este „capabil sa exercite cu succes atributiile prezidentiale”,…

- Operația Primei Doamne a SUA, Jill Biden, internata miercuri pentru eliminarea unei ”mici leziuni” de la nivelul feței, s-a derulat bine, a indicat Casa Alba, transmite AFP. Leziunea a fost depistata in urma unui examen de rutina de depistare a cancerului de piele. Insoțita de soțul sau, Joe Biden,…

- Trei sferturi dintre americani iși doresc un președinte sub 65 de ani, arata un nou sondaj. Asta inseamna ca fostul președinte Donald Trump, in varsta de 76 de ani, și președintele in exercițiu Joe Biden, in varsta de 80 de ani, n-ar trebui sa mai candideze pentru Casa Alba in 2024. Sondajul realizat…

- Statele Unite si Rusia au efectuat un schimb de detinuti, in cadrul caruia baschetbalista americana Brittney Griner, incarcerata in Rusia pentru posesie de droguri, a fost predata catre SUA in schimbul traficantului rus de arme Viktor Bout, au anuntat oficial Washingtonul si Moscova, potrivit Reuters.…