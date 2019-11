Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea aderare la spatiul Schengen a Croatiei, Bulgariei si Romaniei ar face ca Uniunea Europeana sa fie mai bine echipata pentru a proteja aceasta zona comuna de libera circulatie, a declarat marti, la Strasbourg, comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos…

- ORA DE IARNA 2019. Ora de iarna este ora standard. Sistemul orei de vara si de iarna presupune o ajustatare cu o ora a ceasurilor in fiecare primavara si toamna. La ora de vara, ceasul se da inainte cu o ora (ora 3:00 devine ora 4:00), in timp ce la ora de iarna operațiunea e inversa, ceasurile se…

- Comisia Europeana a aprobat inscrierea produsului romanesc „Carnati de Plescoi” in registrul produselor care beneficiaza de Indicatie Geografica Protejata (IGP), informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Acest produs este cunoscut din secolele XIII-XIV. Carnatii de Plescoi sunt un…

- Disponibilitatea Londrei de a se indeparta de normele europene in materie sociala, de mediu si concurenta, dupa retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, este daunatoare pentru viitoarea sa relatie comerciala cu Uniunea, a avertizat miercuri eurodeputatul Guy Verhofstadt (Renew Europe), transmite…

- Uniunea Europeana este cel mai mare partener al Africii in ceea ce privește comerțul cu marfuri, inaintea Chinei, Indiei, Statelor Unite și Emiratelor Arabe, arata datele publicate, luni, de Eurostat, potrivit Mediafax.Din 2015, UE a inregistrat un surplus al balanței comerciale cu Africa,…

- Exporturile au crescut cu 2,1%, devansate de importurile care au fost cu 5,8% mai mari. Deficitul comercial a ajuns aproape de 9,5 mld. lei Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 9,48 miliarde de lei in primele sapte luni ale anului, cu 1,89 miliarde de euro in plus fata de cel inregistrat in…

- Exporturile de grau ale Uniunii Europene au continuat sa se intensifice in ultima saptamana, ceea ce duce totalul pentru perioada 1 iulie - 2 septembrie la 3,9 milioane de tone, cu 20% mai mult decat in intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate de Comisia Europeana, transmite platforma…