Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, la Palatul Cotroceni, pe omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, in contextul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in tara noastra, la invitatia sefului statului roman, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita reconfirma continuarea sprijinului neconditionat al Romaniei pentru Ucraina, in contextul razboiului ilegal al Rusiei impotriva acestei tari, precum si caracterul special al relatiei bilaterale dintre cele doua tari, potentialul acesteia si necesitatea discutarii, la cel mai inalt nivel,…