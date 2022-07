Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea" in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran, relateaza AFP.

- Președintele senegalez Macky Sall a declarat ca președintele rus Vladimir Putin i-a spus ca este pregatit sa permita exportul de cereale ucrainene pentru a atenua criza alimentara mondiala care afecteaza in special Africa. „Președintele Putin ne-a exprimat disponibilitatea de a facilita exportul de…

- „Ucrainenii trebuie sa castige razboiul cu Rusia pentru ca „nu au dreptul sa-l piarda dupa zecile de mii de morti” in urma invaziei ruse, a spus Zelenski intr-un interviu acordat postului italian RAI, relateaza Agerpres.„Stiu ca Putin dorea un rezultat, dar nu l-a obtinut. Sa ni se propuna ceva pentru…