- O femeie care a supraviețuit bombardamentelor in teatrul de la Mariupol, anul trecut, a vorbit despre vizita pe timp de noapte a lui Vladimir Putin in orașul ucrainean și spune ca ea seamana cu „vizitele pe care le fac ucigașii in serie la locul crimelor lor”, relateaza CNN.

- Un barbat care a ucis un tata a doi copii a fost capturat de polițiști dupa ce s-a intors la locul crimei in stare de ebrietate și s-a laudat nu poate fi prins deoarece nu sunt dovezi la adresa sa.

- Eveniment Alta zi, alta serie de accidente rutiere in Teleorman martie 16, 2023 13:35 Aproape ca nu trece zi fara ca in județul Teleorman sa nu se intample accidente rutiere, de multe ori acestea producandu-se la intervale de timp foarte mici și, nu de puține ori, cu victime care ajung in stare grava…

- Un manual militar rusesc obținut de ucraineni sugereaza ca forțele armate ale lui Putin implementeaza o noua tactica de asalt pentru a depași limitele capacitaților lor de lupta, relateaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).

- Liviu Horovitz, expert in securitate, susține ca nu avem dovezi care sa sugereze ca Putin se pregatește sa foloseasca arme nucleare. Pericolul ar crește, daca razboiul se va prelungi și Rusia va fi mai instabila și disperata. O abordare decisiva azi este preferabila unui razboi de lunga durata.

- Nici macar adolescenții nu sunt scutiți de politica de toleranța zero a Rusiei fața de discursul impotriva razboiului din Ucraina. Mulți au suportat consecințe juridice pentru micile lor gesturi de revolta, arata o investigație a site-ului rus independent Verstka.In 2022, cel puțin șapte persoane sub…

- Unitati ale armatei ucrainene au respins in ultimele 24 de ore atacurile invadatorilor rusi in perimetrul a 12 asezari din regiunile Lugansk si Donetk, in estul Ucrainei, a anunțat sambata Statul Major General al armatei ucrainene.

- Agenția de combatere a criminalitații financiare a Trezoreriei SUA, FinCen, a publicat un raport intermediar privind rezultatele investigației referitoare la acțiunile oligarhilor ruși in perioada premergatoare invaziei rusești in Ucraina, transmite BBC . Potrivit sursei citate, se pare ca aceștia…