- Biroul pentru Afacerile din Taiwan din cadrul Consiliului de Stat și Biroul de informații al Consiliului de Stat din China au lansat Cartea Alba „Problema Taiwanului și cauza reunificarii Chinei in noua era”. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a subliniat ca Taiwanul…

- Contramasurile adoptate de China dupa vizita președintelui Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, sunt complet legitime și raționale, fiind totodata o avertizare la adresa provocatorilor și o pedeapsa pentru forțele pro-independența regiunii Taiwan, a declarat purtatorul de cuvant…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, a postat duminica opt tweet-uri la rand pe Twitter, intr-o respingere puternica a afirmațiilor SUA potrivit carora China ar fi "reacționat exagerat" la calatoria președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, in…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe din China, Zhao Lijian, referindu-se la o posibila vizita in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca un astfel de eveniment va constitui o interferența barbara in afacerile interne ale Chinei. In plus,…

- Purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, a declarat ca Beijingul și Washingtonul mențin legaturi strinse la toate nivelurile datorita posibilei vizite a Președintelui Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan. Despre acest lucru a anunțat Reuters. Potrivit diplomatului…

- China și-a exprimat in mod repetat ingrijorarea fața de consecințele grave ale eventualei vizite in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. „Acest eveniment va constitui o interferența brutala in afacerile interne ale Chinei, va aduce atingeri serioase suveranitații naționale…

- Guvernul Chinei a anunțat ca va intreprinde masuri decisive in cazul vizitei Președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Zhao Ziyang, a declarat ca orice…

- „Afacerile din regiunile Hong Kong și Macao sunt treburile interne ale Chinei și nu permitem intervenții externe”, a subliniat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. El a facut aceasta afirmație raspunzand la intrebarea privind raportul publicat de Uniunea Europeana cu…