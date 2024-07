Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reacționeaza dur, dupa ce premierul maghiar Viktor Orban a ajuns in Rusia, pentru o discuție cu Vladimir Putin. Budapesta tocmai a preluat presedintia prin rotatie a Consiliului UE.Hungary's Orban arrives in Kremlin, meets with Putin. Putin says…

- Șeful Executivului ungar, Viktor Orban, a sosit vineri la Moscova, pentru intrevederi cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, intr-o vizita care irita Uniunea Europeana, al carei mandat nu il are premierul de la Budapesta.

- Uniunea Europeana (UE) a lansat in mod oficial marti, la Luxemburg, negocieri de aderare cu Ucraina, o etapa catalogata drept ”istorica” atat la Bruxelles, cat si la Kiev, relateaza AFP, citat d News.ro. ”O Ucraina puternica nu este posibila fara UE, iar o UE puternica nu mai este posibila fara Ucraina”,…

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, redactata de Rusia, care cerea tuturor tarilor sa impiedice “pentru totdeauna” amplasarea, amenintarea sau utilizarea oricaror arme in spatiul cosmic, a esuat luni, organismul format din 15 membri fiind divizat in privinta acestui demers,…

- Premierul pro-rus al Slovaciei se afla in coma indusa la spital dupa ce a fost impușcat de trei ori in plina strada. Sunt ore critice pentru Robert Fico, iar medicii il monitorizeaza permanent. Șeful Guvernului a fost nimerit de gloanțe in abdomen și in braț. Focurile de arma au fost trase de la o distanța…

- Uniunea Europeana mizeaza pe China pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa Rusia astfel incat sa convinga Moscova sa nu mai continue razboiul in Ucraina si de asemenea sa tempereze amenintarile nucleare rusesti venite in contextul acestui razboi, a declarat luni presedinta Comisiei Europene,…

- Uniunea Europeana mizeaza pe China pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa Rusia astfel incat sa convinga Moscova sa nu mai continue razboiul in Ucraina si de asemenea sa tempereze amenintarile nucleare rusesti venite in contextul acestui razboi, a declarat luni presedinta Comisiei Europene,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat luni, la finalul unui intrevederi tripartite la Paris cu presedintele chinez Xi Jinping si cu cel francez Emmanuel Macron, ca Uniunea Europeana mizeaza pe China pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa Rusia astfel incat sa convinga…