Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a dezvaluit scopul primei sale vizite la Kiev de la declanșarea invaziei ruse, marți, dupa ce Ungaria a preluat președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Orban l-a sfatuit pe Volodimir Zelenski sa se orienteze catre un armistițiu.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a carui tara detine presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, a sosit marti dimineata la Kiev pentru discutii cu presedintele Volodimir Zelenski, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar. Potrivit oficialului, principalul…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a carui tara detine de luni presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, a sosit marti dimineata la Kiev pentru discutii cu presedintele Volodimir Zelenski, informeaza news.ro.Potrivit lui Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, principalul…

- In contextul ascensiunii extremei drepte in Europa, Ungaria populistului Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului, urmeaza sa preia presedintia UE la 1 iulie. Este o perspectiva care provoaca ingrijorare la Bruxelles, dat fiind numarul tot mai mare de dispute pe care le are cu Budapesta. Va fi Viktor…

- Viktor Orban este in alerta! A aflat ca Belgia, actuala deținatoare a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, face in premiera pasul spre a indemna guvernele UE sa ia in considerare folosirea așa-zisei „opțiuni nucleare” impotriva Ungariei. Ce inseamna asta? Suspendarea dreptului de vot…

- Razboi in Ucraina, ziua 815. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat legea privind recrutarea condamnaților in armata. Actul normativ va permite creșterea bazei de recrutare pentru armata. De asemenea, Zelenski a semnat legea prin care crește a

- Ungaria apara cooperarea cu China. Beneficiile cooperarii economice intre UE și Beijing depașesc mult riscurile, a declarat pentru Digi24 ministrul maghiar pentru Afaceri Europene. Dupa intalnirea cu premierul Viktor Orban, din timpul turneului european, președintele Chinei a cerut Ungariei, care va…

- Intr-un articol recent, analistul politic Sorin Ionița critica felul in care președintele Iohannis iși face calcule privind cariera personala, folosindu-se de funcția temporara pe care o deține. Analistul politic ii sugereaza președintelui Romaniei sa inceteze cu fandoseala cu candidatura la NATO. ”Ar…